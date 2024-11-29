Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Gazze soykırımının uluslararası hukuk normları içerisinde cezalandırılması gerekmektedir. Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir." ifadesini kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle, baskıya, işgale, zulme ve soykırıma maruz kalan Filistinlilerin haklı davalarına olan sarsılmaz desteklerini şahsı ve milleti adına en güçlü duygularla ifade etmek istediğini kaydetti.
"86 BİN TON İNSANİ YARDIM GÖNDERDİK"
Çoğunluğu kadın ve çocuk 50 bin masum Filistinlinin şehit düştüğü Gazze’ye insani yardımların yeterli, güvenli, sürekli ve kesintisiz olarak ulaştırılmasının zaruri bir hal aldığını belirten Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimize bugüne kadar 86 bin ton insani yardım gönderdik. Kış mevsimi gelmeden önce bölgedeki mazlumlara yönelik yardımlarımızı arttırarak sürdürmekteyiz. Gazze soykırımının uluslararası hukuk normları içerisinde cezalandırılması gerekmektedir. Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. Uluslararası hukuk uyarınca 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması, bölgede adil ve kalıcı barışın olmazsa olmaz şartıdır."
Erdoğan, Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın sağlanması ve kapsamlı bir çözümün hayata geçirilmesi için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu, mazlum Filistin halkına ve haklı mücadelesine ilk günden bu yana verdikleri desteğin kararlılıkla, güçlü bir şekilde ve artarak devam edeceğini kaydetti.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: CUMHURBAŞKANIMIZIN FİLİSTİN DAVASI KONUSUNDAKİ HASSASİYETİ, İNSANLIK CEPHESİNİN ONURUDUR
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyeti, insanlık cephesinin onurudur. Birilerinin başka odakların tezleriyle bunu sorgulamaya kalkması sadece provokasyondur." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm siyasi hayatı boyunca Filistin davasının en büyük destekçisi olduğunu belirtti.
Çelik, şunları kaydetti:
"Yıllardır bulunduğu her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade etmiştir. Bu sözlerini de bedeli ödenmiş bir siyasi hayatla ve Filistinli kardeşlerimize her alanda destek olarak hayata geçirmiştir. Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyeti, insanlık cephesinin onurudur. Birilerinin başka odakların tezleriyle bunu sorgulamaya kalkması sadece provokasyondur. Cumhurbaşkanımız, insanlığın vicdanlı seslerinin ifade ettiği gibi, Filistin davasına sahip çıkan en değerli siyasi eylemlerin sahibidir."
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