Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, burada konuşma yapıyor:

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Bizim her seçimde yanımızda Palandöken Dağı gibi duran ahdine sadık kardeşlerimiz var. Rabbim muhabbetimizi dostluğumuzu, yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin.

Gençler aşkla, şevkle davamıza hizmet edenler AK Parti'nin gizli neferleridir. O gizli kahramanların hakkını ne yapsak ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na verilen güçlü destek bize olan güvenin tezahürüdür.

Mübarek Kurban Bayramı'nı Kuzey Kıbrıs Türk halkıyla idrak edeceğiz. Kuzey Kıbrıs'ta baş başa ve heyetler arası görüşmelerin yanı sıra pek çok eseri de hizmete alacağız. Nasıl diğer illere müjdeler ile gidiyorsak bugün Erzurum'a da elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım bedeli 9.5 milyar lirayı bulan pek çok eseri Erzurum'un istifadesine sunacağız.

Sizlerle buluştuğumuz gibi Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizle de buluşacağız. Yeniden hız verdiğimiz il ziyaretlerinde milletle hasret gidermenin yanı sıra teşkilatla bir araya gelmeye de özen gösteriyoruz. Partimizdeki istişare kültürünü her seviyede ihya etmeye çalışıyoruz.

Biz il, ilçe, mahalle teşkilatı, genel merkezi ile bir vücudun azaları gibiyiz. Biz 13 milyon 500 bini aşan üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Unvanımız farklı olsa da hepimiz aynı gönül hareketinin neferleriyiz. Bu harekette genel başkanın sorumluluğu ne kadar büyükse il başkanının, milletvekilinin sorumluluğu da aynı derecede büyüktür. Sahadaki uç beylerimiz olan teşkilat mensuplarımızın görüşlerine büyük önem veriyoruz. 2023'e giden süreçte yine sizlerin katkılarını almak istiyoruz. Bu toplantılar vasıtasıyla teşkilatımızın fotoğrafını çekiyor, yol haritamızı belirliyoruz.

AK Parti'nin alameti farikası ortak akla önem vermesidir. Bu özelliğinden dolayı AK Parti kendisini sürekli yenilemiştir. AK Parti Türk siyasetine halen yön veriyorsa, 84 milyonun umudu olmaya devam ediyorsa sebebi istişareye açık olmasıdır. AK Parti'nin hızını kesmek için kurulan pek çok parti unutulmaya yüz tutmuşken biz mücadelemizi sürdürüyoruz. AK Parti kendini güncelleyebilmiş yegane siyasi harekettir.

Bizim siyasetimizde kibir, böbürlenme, vatandaşla arasına duvarlar örme bize yakışmaz. Hele millete rağmen hareket etme kesinlikle söz konusu değildir. Halkın ve Hakkın rızasından başka bir gaye gütmektir. AK Parti kalesinde gedik açma gayretlerinin akamet uğraması, Türk milleti ile ilgili heveslerin kurakta kalması bu ilkeler etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlı.