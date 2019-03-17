Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale şehitlerinin torunları olarak istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle:
"Çanakkale Zaferimizin 104. Yıldönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor; Çanakkale destanının tüm kahramanlarını bir kez daha hürmetle, minnetle yad ediyoruz.
Çanakkale, yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır. Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği topraktır. Çanakkale, Türk Milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın da timsalidir.
Vatanın, milletin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi göze alan yüzbinlerce kahraman, göz kamaştıran mücadeleleriyle 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşetmişlerdir. Kardeşliğin, dayanışmanın, muhabbetin, birliğin ve beraberliğin en çarpıcı örneklerinin yaşandığı savaş meydanında, imanımız, inancımız, fedakarlığımız ve bin yıllık medeniyet değerlerimiz milletimizi zafere taşımıştır.
Tüm olumsuz koşullara rağmen, iman, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zafer, İstiklal Harbimizi de zafere ulaştıracak mücadeleci ruhun güçlenmesine vesile olmuştur. Çanakkale’de yakılan meşale, istiklal mücadelemizde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda yolumuzu aydınlatmıştır. Cumhuriyetimiz, Çanakkale gibi, Kurtuluş Savaşı gibi büyük mücadelelerin, büyük fedakârlıkların üzerine inşa edilmiştir.
Bizlere düşen en büyük sorumluluk, kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip çıkmak için, Çanakkale Savaşlarındaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmektir. Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz.
Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara bu kararlılıkla karşı çıkıyor, kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızla omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışıyoruz. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum.
Ruhları şad, mekânları cennet olsun."
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