Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretleri öncesi basın toplantısında konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Bosna Hersek ve Karadağ'ı ziyaret etmek üzere birazdan bölgeye hareket ediyoruz. Ziyaretimin ilk bölümünde Saraybosna'da devlet başkanlığı konseyi üyeleriyle bir araya geleceğim. 16 Mart'ta resmi temaslar için Türkiye'yi ziyaret etmişlerdi. 17-20 Haziran'da Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle ağırlamıştık.

Bosna Hersek güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz kilit bir ülkedir. Çok yakın kültürel ve beşeri bağlarımız mevcuttur. Ziyaretimizde işbirliğimizi ilerletmek için birlikte atabileceğimiz adımları görüşme fırsatı bulacağız. Başta altyapı ve yatırım alanlarında mevcut ortak projelerdeki son durumu değerlendireceğiz.

28 Ağustos'ta Karadağ'a geçeceğiz. İlk resmi ziyaretimi gerçekleştirmekten bahtiyarlık duyuyorum. Görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel meseleleri ele alacağız. Covid-19 salgını sonrası ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılmasını istişare edeceğiz. Karadağ'daki Boşnak ve Arnavut temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Bölgenin çok kültürlü yapısının korunmasını arzu ediyoruz. Bosna Hersek ve Karadağ ile ilişkilerimizin Balkanlarla ilişkimize katkı sağladığına inanıyorum.