Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bakü' mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Azerbaycan´ın başkenti Bakü´nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa´yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum. Tüm Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.