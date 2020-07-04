Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker uğurlamalarıyla ilgili net sözler!

AA

Yeni Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 12 yıl boyunca vali ve belediye başkanı olarak hizmet eden Dr. Lütfi Kırdar, son Menderes hükümetinde sağlık bakanlığı yapmıştır. Lütfi Kırdar Yassıada'da birçok uyduruk davadan yargılanmıştır.

Bugün resmi açılışını yapacağımız Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi İstanbul'un en büyük hastanelerinden biridir. Hastane zamanla yetersiz hale gelmişti ve depreme dayanıksız olduğu belirlenmişti. Biz de eski hastanemizi yıkarak, dayanıklı bir hastane inşa etmeye karar verdik.

618 milyon liralık yatırımla, 302 bin metrekare kapalı alana sahip bu muhteşem eseri İstanbulumuza kazandırdık. Hastanemiz 1105 yatak kapasitesine sahip. Hastane, İstanbul'un depreme en dayanıklı ve hazırlıklı tesislerinden biri olmuştur.

Burada kanser cerrahisi başta olmak üzere senede 100 bin ameliyat yapılmasını öngörüyoruz.

Dünya genelinde yaklaşık 550 bin insanın hayatına mal olan Kovid-19 bize sağlığın ve sağlık altyapısının önemini bir kez daha göstermiştir. Salgına çoğu devlet hazırlıksız yakalanmıştır. Biz elimizden ne geliyorsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.

Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz yöntemler sayesinde, salgını en düşük can kaybı oranıyla atlatan ülkeler arasında yer aldık. Salgın tehdidi altındaki hiçbir vatandaşı hastane kapısından geri çevirmedik. Sağlık hizmetlerinden, özellikle maske, tulum, ilaç, dezenfektan gibi hiçbir konuda yokluk çekmedik.

Sosyal güvenlik sistemimizin kapsayıcılığı sayesinde vatandaşımızı binlerce dolarlık faturalarla karşı karşıya bırakmadık. Bu zorlu süreçte 83 milyonun her bir ferdine 1. sınıf sağlık hizmeti sağladık.

Dünyanın 138 ülkesine tıbbi yardım gönderdik. Bugün kendi hastanelerimizin yanı sıra, Brezilya'dan Somali'ye kadar birçok ülkede Türk malı solunum cihazları kullanılmaya başlandı. Türkiye'yi 3 kıtanın sağlık merkezi yapma hedefimizde kararlıyız.

Dünya bir sağlık krizinin ötesinde, sosyal, ekonomik ve beşeri boyutları olan bir krizle karşı karşıyadır. Her ne kadar aşı konusundaki çalışmalarda ilerleme sağlansa da bir süre daha hastalıkla yaşayacağız. Salgınla mücadelenin en başarılı yöntemi virüsü kapmamaktır. Biliyorsunuz bizim bir sloganımız var. O da, 'Tamam' diyerek sloganlaştırdığımız, 'Temizlik, Maske ve Mesafe'.

Kapalı mekanlarda, iş yerlerinde, ibadethanelerde, toplu ulaşımda maske kullanımı yaygınlaşıyor. Ama tüm vatandaşlarıma da diyorum ki, gelin şu sigarayı bırakın.

Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Valime 'böyle durumlarda toplayıp götürün dedim. İstanbul'da böyle bir şeye kesinlikle müsade edilmeyecek. Bizim inancımızda tedbirsiz tevekkül olmaz. Rehavetin sonu ya hastalık ya da pişmanlıktır.