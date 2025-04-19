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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışı yapılan hastanede hasta ziyareti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışı yapılan hastanede hasta ziyareti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 21:57 Güncelleme: 19.04.2025 - 22:05
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti
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        Hastanenin açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından hastanede tedavi gören hastalara ziyarette bulundu.

        Tedavileri süren çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bağcılar Belediyesine geçerek, Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile görüştü.

        Yıldız, ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #haberler
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