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Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"85 MİLYONUN TAMAMINI KUCAKLAYANLARDAN OLDUK"

Sizlere olan şükran borcumuzu daha çok çalışarak ödeyeceğiz. 6 Şubat depremlerinde ve onları takip eden artçı sarsıntılarda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin üzerinden 219 gün geçmiş olsa da yüreklerimizde açtığı yaralar halen tazeliğini koruyor. Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Depremin siyasetini ve istismarını yapanlardan değil, depremzedelerimizin acılarını paylaşanlardan, yüreklerini omuz verenlerden olduk. Sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret edenlerden değil, siyasi görüşüne bakmadan 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk. Hatay'ımızı en son 28 Mayıs seçimlerinden 1 hafta önce ziyaret etmiş, sizlerle dertleşmiş Defne Devlet Hastanesini açmıştık. Hastanemiz o günden bugüne Hataylı kardeşlerimize hizmet ediyor. Deprem bölgesini sadece fotoğraflardan görenler afetin büyüklüğünü anlamakta zorlanıyor. Bölgeye yaptığımız ziyaretlerde nasıl bir tabii afetle karşı karşıya kaldığımızı görmüştük. Hatay ve ilçelerin asrın felaketini yaşadığı tartışma götürmez bir gerçektir. Tüm sıkıntılara rağmen depremin yaralarını sarma konusunda devletimizin iradesi ve çabaları da bir başka hakikattir.

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"YUVALARINIZA KAVUŞMANIZ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Böyle bir büyük felaketin altından kalkabilecek ülkelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Çeşitli zorluklarla, sorunlarla, irademizi aşan bazı hususlarla karşılaşsak da depremin yıktığı şehirlerimizi Allah'ın izniyle ayağa kaldırmakta kararlıyız. Kardeşlerimizin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızın kalıcı konutlara kavuşmak isteklerinin farkındayız. Bu talep ve beklentileri karşılamak sizleri bir an önce güvenli ve yeni yuvalarınıza kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hatay'da 254 bin 195 bin konut zarar görmüştü. Şu anda 32 bin 600 konut, 7 bin 800 köy evi toplam 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Toplam 5 bin bağımsız bölümün tekmelerini atıyoruz. Antakya'da 600 dükkanı yerinde dönüşüm kapsamında konut ve dükkandan oluşan 3 bin 500 bağımsız bölümün, Arsuz'da rezerv alanlarda 900 bağımsız bölümüne başlıyoruz. Hatay'ın şehir merkezinin inşası için de ilk kazmayı vuruyoruz.

"BAKANLIĞIMIZ RUHSATTAN MESKENE KADAR DENETLEYECEK"

Yerinde dönüşüm projemize Hataylı kardeşlerimizin gösterdiği ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Toplam 86 bin kişi başvuru yaptı. Proje kapsamında hem hibe hem de kredi desteği vereceğiz. Vatandaşımız da Bakanlık teşviki ve desteği ile evlerini yapacak. Vergi, harç, yapı denetim gibi masraftan muaf olacaklar. Bakanlığımız ruhsattan meskene kadar tüm süreci denetleyecek. İnşa edilen konutların depreme dayanıklılığı ile ilgili zihinlerde hiçbir soru işareti oluşmayacak. Havalimanının projesi tamamlandı. Kısa zamanda yapımına başlıyoruz. Projelerin yakın takibinde olduğunu bilmemizi istiyorum. Rabbim hepimizi her türlü afetten muhafaza buyursun diliyorum. Bu projelerin hayata geçmesinde katkısı olan tüm kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum, Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla.