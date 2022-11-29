'Turizmde ustalık aşamasındayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:
-Ülkemiz dünyanın tüm güzelliklerini kendinde toplamış bir hazineye sahiptir. Dünyada turizm sektörünün büyük atılımlar gösterdiği dönemlerde biz süreci hep geriden takip ettik.
-Bu atılımı ilk kez Özal döneminde başlattık. Sonra AK Parti döneminde bu atılımları hızlandırdık.
-Turist başına harcamanın 1.000 dolara yaklaşması verilen emeklerin karşılığının alınmaya başladığının göstergesidir. Turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını yaşıyoruz.
-Sadece turizm sektöründe 143 bin yatak kapasitesini aşkın yatırımlar devam ediyor. Terörden arındırdığımız Güney Doğu Anadolu bölgesi bunlardan biridir. Sağlık turizmi bunlardan biridir.
'ÇIRAKLIK, KALFALIK DÖNEMİNİ BİTİRDİK'
-Turizmdeki rakiplerimizin küresel kriz etkisiyle irtifa kaybettiği bu dönemde dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır.
-Yaşadığımız coğrafyanın kıymetini yeterince bilmiyor olabiliriz ama dışarıdan gelen bu zenginliği hemen fark ediyor. Turizmde artık çıraklık ve kalfalık dönemini bitirdik, ustalık aşamasındayız. Ustalığımızı daha iyi konuşturmalıyız.
-İstanbul'dan Diyarbakır'a, Bursa'dan Van'a pek çok şehrimiz başlı başına turizm değeridir. Turizm sektöründeki gücümüzün giderek farkına varıyoruz.