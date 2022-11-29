'Turizmde ustalık aşamasındayız'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Ülkemiz dünyanın tüm güzelliklerini kendinde toplamış bir hazineye sahiptir. Dünyada turizm sektörünün büyük atılımlar gösterdiği dönemlerde biz süreci hep geriden takip ettik.

-Bu atılımı ilk kez Özal döneminde başlattık. Sonra AK Parti döneminde bu atılımları hızlandırdık.

-Turist başına harcamanın 1.000 dolara yaklaşması verilen emeklerin karşılığının alınmaya başladığının göstergesidir. Turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını yaşıyoruz.

-Sadece turizm sektöründe 143 bin yatak kapasitesini aşkın yatırımlar devam ediyor. Terörden arındırdığımız Güney Doğu Anadolu bölgesi bunlardan biridir. Sağlık turizmi bunlardan biridir.

'ÇIRAKLIK, KALFALIK DÖNEMİNİ BİTİRDİK'

-Turizmdeki rakiplerimizin küresel kriz etkisiyle irtifa kaybettiği bu dönemde dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır.

-Yaşadığımız coğrafyanın kıymetini yeterince bilmiyor olabiliriz ama dışarıdan gelen bu zenginliği hemen fark ediyor. Turizmde artık çıraklık ve kalfalık dönemini bitirdik, ustalık aşamasındayız. Ustalığımızı daha iyi konuşturmalıyız.

-İstanbul'dan Diyarbakır'a, Bursa'dan Van'a pek çok şehrimiz başlı başına turizm değeridir. Turizm sektöründeki gücümüzün giderek farkına varıyoruz.