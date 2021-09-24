Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Daha önce hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım. İki NATO üyesi olarak daha iyi bir noktada olmalıyız. Ancak Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor."

Şu anda göründüğü gibi ABD Suriye ile de pek ilintili değil. Orada biz varız, Rusya ve İran var. Benim Sayın Putin'den beklentilerim de çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim maalesef bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor.

Ayrıca Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz. Zira hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak."