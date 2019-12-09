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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. "Çeşitli sebeplerle kendi içine kapanan İslam ülkeleri, imkanlarını ve enerjilerini heba ediyor, boşa harcıyor" diyen Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"ARAP DEVLETLERİ DE..."

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluşun temelinde Kudüs davası vardı. Filistin'deki durum her geçen gün daha kötüye gidiyor. İsrail'in hak, hukuk, adalet, insanlık tanımayan tavrı bölgedeki krizi Müslümanlar aleyhine derinleştiriyor. İsrail'in bu hoyratlığı Batı ülkeleri ve büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki kimi Arap devletleri tarafından adeta teşvik ediliyor.

"YALNIZ KALIYORUZ"

Türkiye olarak Kudüs ve Filistin konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu zaman yalnız kaldığımızı hissediyoruz. Filistinlilerin haklarını savunmaktan ve tüm mazlumlarla dayanışma içinde olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

"KARŞIMIZDA SUSUYOR"

NATO zirvesinde hâlâ Fransa'nın başkanı İslami terörden bahsediyor. Kendisine kaç kez söyledim. İslam kelime anlamı itibarıyla anlamı barış. Siz İslam ile terörü nasıl yan yana getirirsiniz. Karşımızda susuyor, NATO zirvesinde yine aynı ifadeleri söylüyor. Paris'te Sarı Yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

"GÜÇLÜ AİLE YAPISI"

İslam ülkeleri olarak aile kurumuna ne kadar sahip çıkarsak geleceğimize de o kadar güvenle bakabiliriz. Kendi ülkem başta olmak üzere hepimize görev düşüyor. Güçlü aile yapısının güçlü toplum demek olduğunu tekrar tekrar hatırlamalıyız. Aile içi şiddet önüne geçmemiz gereken en önemli tehditlerden biridir. Bunu bitirmeden güçlü aile yapısını inşa edemeyiz. Kadına ve çocuğa şiddeti bitirmeden güçlü bir toplum yapısına geçemeyiz. Hep birlikte bir seferberliğe girmeliyiz. Yunus'un diliyle yaratılanı yaratandan ötürü seven bir seferberliğe. Bizde Türk, Arap, Zenci, Beyaz vs. böyle bir ayrım yok.

"BUGÜNKÜ SIKINTILAR..."

İnsanlığın bugünkü gelişmişlik seviyesinin temelleri İslam coğrafyasında atılmış olmasına rağmen Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi düşünmeli, analiz etmeli ve çözüm yolları üretmeliyiz.

ARNAVUTLUK'A DESTEK

Bir çağrım olacak. Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde bir deprem oldu. Bu deprem neticesinde orada 51 kardeşimiz öldü. Tüm ailelerine başsağlığı diliyorum. Yüzlerce Arnavut kardeşimiz yararlandı. Bizler bir vücudun azaları gibiyiz. Bir vücudun azaları gibi olan biz Müslümanlar Arnavut kardeşlerine de ellerinden gelen desteği vermelidir diye düşünüyorum. Biz ilk andan itibaren tırlarla gönderdik. Bu arada kendilerine 500 konut sözümüz var. 3 ayrı bölgede 500 konutu süratle inşa edip bir an önce bu konutlara yerleşmelerini sağlayalım istiyoruz. Siz değerli kardeşlerimden de bu destekleri bekliyorum.

İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ

Türkiye 2018 yıl bazlı insani gelişme endeksinde 189 ülke arasında 59. sıraya yükseldi. Türkiye ilk kez çok yüksek insani gelişme kategorisine girmeyi başardı, hayırlısı olsun. Bundan sonra da inşallah daha iyi bir yere ulaşmaya çalışacağız.