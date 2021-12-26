Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açe mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2004'te Endonezya'nın Açe bölgesinde meydana gelen tsunaminin 17'nci yıldönümü vesilesiyle "Küresel Açe Diasporası"nın düzenlediği etkinliğe video mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, bu anlamlı etkinliğe, uzaktan da olsa katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.
2004 yılındaki büyük felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabrı cemil niyaz eden Erdoğan, "Rabb'im vefat eden kardeşlerimizi şehitlik makamıyla müşerref eylesin. Endonezya'yla kökleri yüzyıllar öncesine giden kadim, güçlü dostluk bağılarımız bulunuyor. Açe Sultanı Alaeddin'in yardım isteğini ecdadımız karşılıksız bırakmayarak, bizlere eşsiz bir miras emanet etmişti. Biz de bugün, Peygamber Efendimizin "Müslümanlar kardeştir." emrine uygun şekilde Endonezyalı kardeşlerimizle dayanışmamızı sürdürüyoruz. Endonezya halkının acısını acımız, sevincini de sevincimiz olarak görüyoruz." dedi.
Erdoğan, ülkeler arasındaki fiziki mesafeye rağmen Endonezya halkını zor günlerinde asla yalnız bırakmadıklarını dile getirerek, şunlar kaydetti:
"İhtiyaç duydukları her dönemde, elimizdeki imkanları Endonezya için seferber ettik. Bu duruşumuzu özellikle 2004 yılında meydana gelen tsunami felaketinin hemen akabinde somut biçimde bir kez daha gösterdik. Açe'deki felaketin haberini alan milletimiz, gerçekten büyük bir üzüntü yaşadı. Vakit kaybetmeksizin hemen ülkemiz genelinde bir yardım kampanyası tertip edildi.
Devletimizin ilgili kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımız da bu süreçte canla başla çalıştı. Halkımızın kahir ekseriyetinin gönüllü olarak katıldığı bu kampanyada toplanan yardımları süratle bölgeye intikal ettirdik. Hükümetimiz de deprem ve tsunamiden etkilenen bölgelere destek sağlamış, Türk Kızılay ve TİKA ekiplerini süratle bölgeye göndermiş, bölgenin yeniden imarına katkıda bulunmuştur."
Başbakanlığı döneminde, felaketin hemen ardından 2005'te Endonezya'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Felaketten en çok etkilenen bölgelerden Banda Açe'de afetin boyutlarını şahsen görme fırsatı buldum. O ziyaretimde aynı zamanda Açeli kardeşlerimizin ülkemize, milletimize ve şahsımıza yönelik teveccühünü de müşahede etme imkanım oldu. Felaketin ardından Türkiye tarafından, Endonezya'ya yönelik olarak yapılan kalkınma yardımlarının miktarı 75 milyon doları aştı. Bu desteğimizi, kardeşliğimizin ve karşılıklı muhabbetimizin bir gereği olarak sürdüreceğimizden emin olmanızı isterim.
Bu düşüncelerle sözlerime son verirken biz kez daha 17 yıl evvel yaşanan deprem ve tsunami felaketinde hayatını kaybeden Endonezyalı kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Rabb'im bir daha size ve tüm insanlığa böyle acılar yaşatmasın diyorum. Nazik davetiniz ve muhabbetiniz için teşekkür ediyor, sizlerin şahsında tüm Açeli ve Endonezyalı kardeşlerimi gönülden selamlıyorum." diye konuştu.
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