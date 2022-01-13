Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Büyükelçileri ile toplantı

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Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile toplantıda konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Salgın ile birlikte Avrupa Birliği içindeki siyasi, coğrafi ve ekonomik ayrışmalara daha belirgin hale geldi. Bu durum AB içindeki pek çok konunun geri itilmesine sebep oldu.

AB maalesef İslam düşmanlığı, göçmen konusunda bir adım atamadı. Konuya yakın herkes bu konuda kilit ülkenin Türkiye olduğunu bilmektedir. Türkiye ve AB'nin ilişkileri ileri taşıması her anlamda önem kazanmıştır.

Diyalog ve diplomasiden yana çaba gösterdik. Üzülerek söylemek isterim ki AB'den beklediğimiz karşlığı göremedik. Bize karşı oyalama taktiği uygulandı. Asıl üzerinde düşünülmesi gereken birliğin çıkarlarının birkaç ülkenin ihtiraslarına teslim edilmesidir.

Avrupa ve Türkiye'nin çevresinde yaşanan mevcut krizler çözülmedikçe göç baskısının azalmasını beklemek gerçekçi değildir.

500 bine yakın Suriyeli misafirimizin evlerine güvenli dönüşünü sağladık.