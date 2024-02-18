Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart mesajı

REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan, "CHP'li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum. Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz." ifadelerini kullandı.

CHP’li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz.



Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 18, 2024

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine gönlünün razı olmadığını kaydeden Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız. 'Gerçek Belediyecilik' vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle sizin için varız, hazırız. Sizin kaygılarınızı istismar edenlere, 'Bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunanlara, fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere, 'Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz' sorusunu bile millete değil de yapay zekaya soranlara, gelin bu seçimde hep birlikte esaslı bir ders verelim. Şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere, size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını, gelin 31 Mart'ta hep beraber gösterelim."