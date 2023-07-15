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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajında, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun" ifadeleri yer aldı.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 15:45
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun" dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'yle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun" ifadeleri yer aldı.

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        #Recep Tayyip Erdoğan
        #15 Temmuz Darbesi
        #son dakika
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