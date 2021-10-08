Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 gazetecinin mezarına ziyaret

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12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın kapanışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami girişinde vatandaşlarla selamlaştı. Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından camiden ayrıldı. Vatandaşlar cami çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

ERDOĞAN 3 İSMİN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler, yazar Ahmet Kekeç, merhum İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti.

Erdoğan daha sonra burada bulunan Eyüpsultan Camii Haziresi'ndeki gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler, yazar Ahmet Kekeç, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti.