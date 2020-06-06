Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılmıştı. Erdoğan'dan konuya ilişkin paylaşım geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz" dedi