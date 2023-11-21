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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'e gitti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'e gitti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Cezayir'e gitti. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlıklarında yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:40
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'e gitti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.00'da resmi ziyarette bulunmak üzere Cezayir'e gitti.

        Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Cezayir'e gitti.

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        TÜRKİYE-CEZAYİR İLİŞKİLERİ TÜM YÖNLERİYLE GÖZDEN GEÇİRİLECEK

        Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlıklarında yapılacak.

        İlgili bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

        Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

        Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Cezayir
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