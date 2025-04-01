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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Abiş'in cenazesine katıldı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Abiş'in cenaze törenine katıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş'in cenaze törenine katıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 15:45 Güncelleme: 01.04.2025 - 15:45
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        Burhan Abiş'in cenaze törenine katıldı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş'in Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

        İHA'nın haberine göre Kocaeli Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören ve dün hayatını kaybeden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş (79) için Ulaşlı Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

        Cenaze namazına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abiş'in ailesine taziyelerini iletti. Cenaze, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece vefat haberini üzülerek aldığımız, AK Parti'mizin Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi, kadim yol arkadaşımız, Ulaşlı Eski Belediye Başkanı, Millî Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Sayın Burhan Abiş’e Allah’tan rahmet diliyorum. Merhum Burhan ağabeyimizin ailesine sabrıcemil; yakınlarına, sevenlerine ve AK Parti camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Görüş hareketinin öncülerinden, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, değerli Burhan Abiş ağabeyimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ömrünü davasına, milletine ve memleketine adamış; hizmetleriyle gönüllerde derin izler bırakmış olan kıymetli ağabeyimiz daima hayırla yâd edilecektir. Rabbim mekanını cennet, makamını âlî eylesin" dedi.

        Evli ve 4 çocuk babası Burhan Abiş, Gölcük'te kapatılan beldelerden Ulaşlı'nın 1986-1994 yıllarında belediye başkanlığını yapmıştı. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl aralık ayında düzenlenen AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi'nin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'nde Burhan Abiş'i ziyaret etmişti.

        Fotoğraflar: AA

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        #Burhan Abiş
        #haberler
        #kocaeli
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