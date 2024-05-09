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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya lideri Lula ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya lideri Lula ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Brezilya'da yaşanan sel felaketi için geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, Filistin'de kalıcı ateşkes ilan edilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini iletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:01
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya lideri Lula ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, Türkiye ve Brezilya ikili ilişkileri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

        Erdoğan, Brezilya’nın İsrail’in Filistin topraklarında uyguladığı vahşet karşısında izlediği tutumun takdire şayan olduğunu, kalıcı ateşkesin tesisi ile bölgeye insani yardımların ulaştırılması konusunda çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

        Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail’in saldırılarını ve katliamlarını artırarak sürdürdüğünü söyleyen Erdoğan, bu noktada Filistin Devleti’nin tanınması ile ilgili girişimlerin desteklenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

        Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşı da yakından takip ettiğini, taraflara müzakereye dönerek hak ve hukuk temelinde adil bir barışın tesisine dair çalışmayı teklin ettiğini belirtti.

        Erdoğan görüşmede, da Silva’ya, Brezilya’daki şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve toprak kaymalarında meydana gelen can kayıplarından dolayı üzüntüsünü ve taziye dileklerini iletti ve Türkiye’nin Brezilya halkının yanında olduğunu ifade etti.

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