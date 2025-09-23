Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM salonunda konuşması öncesinde dakikalarca alkışlandı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM salonunda konuşması öncesinde dakikalarca alkışlandı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitabı için kürsüye geldiği sırada dakikalarca alkışlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 21:50 Güncelleme: 23.09.2025 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dakikalarca alkışlandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı.

        Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun konuşmasını tamamlamasının ardından konuşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi anons edildi.

        Erdoğan'ın kürsüye yaklaştığı sırada Genel Kurul salonunda alkışlar yükseldi. Konuşma yapmak için bekleyen Erdoğan, alkışların devam etmesi nedeniyle konuşmasına başlayamadı. Alkışların yanı sıra seslerin de yükselmesiyle Erdoğan konuşmasına başlamak üzere bir süre bekledi.

        Erdoğan, konuşmasını yaptığı sırada sık sık alkışlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Erdoğan BM
        #BM Erdoğan alkış
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Habertürk Anasayfa