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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 01:22 Güncelleme: 13.02.2024 - 01:22
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

        Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da BAE'ye geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak iştirak edecek.

        Çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını bir araya getirecek zirvede ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak Erdoğan'ın, zirve vesilesiyle BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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