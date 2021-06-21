Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'la teması sıklaştıracağız

14 Haziran'daki NATO Zirvesi'nde Erdoğan ve Biden 45 dakika baş başa görüşmüş, sonrasında heyetler arası görüşmeye geçilmişti. Görüşme sonrasında Biden, "Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptık" ifadesini kullanmıştı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"NATO Zirvesi marjında çeşitli ülkelerin liderleriyle çok kapsamlı meseleleri ele aldık. Bu çerçevede 13 Haziran'da Litvanya Cumhurbaşkanı sayın Naseday, Letonya Cumhurbaşkanı, Macaristan Başbakanı sayın Orban'la, Fransa Cumhurbaşkanı sayın Macron'la, Birleşik Krallık Başbakanı sayın Johnson'la, sayın şansölye Merkel'le, sayın Miçotakis ve son olarak ABD Başkanı sayın Biden'la bir araya geldik.
Sayın Biden'la yaptığımız görüşme, kendisiyle göreve geldikten sonra ilk yüz yüze temasımız olması bakımından ayrıca önemliydi. 17 yıllık geçmişimiz olan sayın Biden'la bu kez ABD Başkanı sıfatıyla yeni bir dönemi başlatmak üzere bir araya geldik. Elbette ülkelerimizin arasında bilinen sorunları karşılıklı pozisyonlarımızı tekrar ortaya koyduk.
Bundan sonrası iş birliği alanlar hususunda çok kapsamlı, verimli görüş alışverişinde bulunduk. Muhatabımızla ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselemizin bulunmadığı, iş birliği alanlarımızın geniş ve kârlı olduğu üzerinde mutabık kaldık. Sayın Biden da yaptığı açıklamalarda bu değerlendirmeleri paylaştı.
Sayın Biden'la yakaladığımız bu güzel iklimi ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız. Bundan sonraki süreçte belirlediğimiz isimlerle önce kendileri bir araya gelsin, ardından da biz bir araya gelelim kararına vardık. Aramızdaki sorun başlıkları, karşılıkla hassasiyet ve beklentilerimizi zaman içinde çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum.
Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı duyulması, sınırları içinde ve dışında terör örgütleri ile yürüttüğümüz mücadeleye destek verilmesi tek şartıdır.
Ülkemizin hiçbir devletle kurduğu ilişki diğerlerinin alternatifi değil tam tersine kendimiz, muhataplarımız, bölgemiz ve tüm insanlık için birbirlerinin tamamlayıcısı olarak görüyoruz. ABD ile olumlu ve yapıcı temelde yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz."
NATO Zirvesi sonrası ABD Başkanı Joe Biden basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la pozitif ve üretken bir görüşme yaptıklarını söylemişti. Biden, "Detaylı bir konuşma yaptık birkaç mesele üzerinde. Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum. Ülkelerimiz büyük gündemlere sahip" ifadesini kullanmıştı.
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