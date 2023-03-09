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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Lideri Destici ve TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay’ı kabul etti

Giriş: 09.03.2023 - 19:30 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Lideri Destici ve TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kabul
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İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Görüşmede gündeme ilişkin son gelişmeler ele alındı.


ERGÜN ATALAY'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ı AK Parti Genel Merkezinde kabul etti. Atalay, kabul sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Atalay görüşmeye ilişkin, Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi” diye konuştu.

Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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