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Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı, o anları AK Partili Mustafa Varank "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur..." notuyla paylaştı.

Giriş: 30.06.2023 - 12:07 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basketbol oynadı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı karşılaşmada; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak karşılaşmada yer aldı.

Varank o görüntüleri "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur..." notuyla paylaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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