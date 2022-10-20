Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı Esenboğa Havalimanı'ndan Azerbaycan’a gitmek üzere hareket etti.

20.10.2022 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havaalanı Zengilan Uluslararası Havaalanı'nın açılış törenine katılacak, ayrıca bölgenin kalkınması için başlatılan yeni projelerin temellerini atacak.

Ziyarette yapılacak ikili görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kalın: Altyapısı hazır
Kalın: Altyapısı hazır
Suudi Arabistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
Suudi Arabistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mülteci tepkisi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mülteci tepkisi
İsveç’te yeni hükümetten Türkiye açıklaması
İsveç’te yeni hükümetten Türkiye açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.