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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: Diplomatik temasları sürüyor | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: Diplomatik temasları sürüyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde Moğolistan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.07.2024 - 10:08 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:34
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekimine katıldı.

        KATAR EMİRİ İLE BİR ARAYA GELDİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinde, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Lübnan'a yönelik İsrail tehdidi, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Görüşmede, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Lübnan'a yönelik İsrail tehdidi, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail saldırganlığının bölgeye yayılmasının tehlikeli olduğunu, İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumun buna izin vermemek ve İsrail'i durdurmak için bir an önce adım atması, ortak çalışma yürütmesi gerektiğini belirtti.

        Erdoğan, Gazze'deki insani krizin çözülmesi ve bölgeye yardımların kesintisiz ulaştırılması için gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu, bu konuda Türkiye'nin çabalarını artırarak devam ettirdiğini söyledi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MOĞOLİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün zirve kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.

        Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ilk gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye'deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları ele alındı.

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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye'deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları değerlendirildi.

        Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes, ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.

        İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Lübnan'a yönelik tehditlerinin bölgesel ve küresel barış ile huzuru hedef aldığına işaret eden Erdoğan, çatışmaların yayılmasının en büyük zararı bölge ülkelerine vereceğini, uluslararası toplumun artık İsrail'in durdurulmasına odaklanması gerektiğini vurguladı.

        Türkiye'nin, sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı olduğunun altını çizen Erdoğan, başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımlar atılmasının önemini ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çözüm için işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

        ERDOĞAN, ALİYEV VE ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24ü'ncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda) ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (sağda) ile bir araya geldi.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Astana
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