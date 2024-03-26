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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da - Son dakika haberi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'da vatandaşlara seslendi. Konuşmasında, "Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz rahatlayacak. Bunu başaracak program ve kararlılığa sahibiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 13:47 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:29
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aksaray Mitingi'nde açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle; "Sen ne güzel ne vefalı ne mert bir şehirsin Aksaray. Seni dünya gözü ile görenler ayrı kalp gözü ile görenler ayrı sever Aksaray. Her gelişimizde bu eşsiz şehre kalbimizi bırakıyoruz. Aksaray her zamanki gibi rekoru kıracak değil mi? Aksaray'ın bize olan sevgisinden zerre kadar şüphemiz yok. Geçtiğimiz yılki 14-28 Mayıs seçimlerinde de coşkunuzu sandığa yansıttınız.

        "BİZDE DURMAK YOK, DURAKSAMAK YOK"

        Maşallah Aksaray aslan gibi kükreyerek dost gönüllere huzur düşmanlara da korku verdi. Yanımızda yer aldığınız için Aksaray'a teşekkür ediyorum. Sizler yanımızda olduğumuz müddetçe bizde durmak duraksamak yok. Biz de milletimize verdiğimiz sözleri hep yerine getirdik. Bundan sonra da yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz.

        "ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

        Büyümede, milli gelirde, ihracatta, diplomaside tarihimizin zirvelerini gördük. Bölgemizde yaşanan krizlerin gerilimlerin ülkemize olumsuz etkilerini hep göğüslüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz rahatlayacak. Enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak program ve kararlılığa sahibiz.

        Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Devletimizi, ordumuzu, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz.

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