Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve gençlik kolları teşkilatı, Ankara'dan İstanbul'a gelen Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde karşıladı.

REKLAM advertisement1

Ellerinde pasta ve çiçekle bekleyen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

"Tenzile annenin duası, milyonların umudusun.", "İyi ki doğdun reis." ve "Biz gönül verdik, sen ömür ver ya Rabbi." yazılı pankartlar taşıyan gençler, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlerle selamlaşıp, sohbet etti.

ERDOĞAN: HEP BİRLİKTE NİCE YILLARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından paylaştığı mesajda:

"Telefonla arayarak, mesaj yollayarak ya da sosyal medyada paylaşım yaparak Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doğum günümü tebrik eden ve samimi temennilerini ileten tüm vatandaşlarıma, yol ve dava arkadaşlarıma, mevkidaşım dostlarıma, tüm kardeşlerime canıgönülden şükranlarımı sunuyorum. Bu aziz milletin bir ferdi olarak ülkemize hizmet etme şerefine nail olduğum için Rabb'ime hamdediyorum. Allah'ın izniyle, bu can bu tende oldukça “daha adil bir dünya” için çalışmaya, “her şey Türkiye için” diyerek yol yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara..." dedi.

Telefonla arayarak, mesaj yollayarak ya da sosyal medyada paylaşım yaparak Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doğum günümü tebrik eden ve samimi temennilerini ileten tüm vatandaşlarıma, yol ve dava arkadaşlarıma, mevkidaşım dostlarıma, tüm kardeşlerime canıgönülden… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 26, 2025