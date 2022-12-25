Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 bir sembol

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi. Salonda gençlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Gelecek yıl Cumhuriyetimizin 100.yıl kutlaması sevincini 85 milyon olarak hep birlikte yaşayacağız. Millet varlığımız açısından taşıdığı öneme uygun şekilde Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak etmek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı muhalefet gibi kuru gürültü, içi boş sloganlarla, kimsenin itibar etmediği uyduruk iddialarla değil; özellikle siz gençlerimize ufuk kazandıracak projelerle ete kemiğe büründürecek hedefi belirliyoruz.

"TOGG'UN OLTU SİYAHINI YOLLARIMIZDA GÖRECEĞİZ"

Şimdi TOGG'u sizlerin de heyecanla beklediğini biliyorum. İnşallah birkaç ay sonra TOGG'un Oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız. Ayrıca ülkemiz donanmasının şimdiye kadar gördüğü en büyük askeri gemisi olacak Anadolu'yu yine gelecek sene kullanıma sunuyoruz. Gelecek yıl muharip İHA olan Kızılelma'nın seri üretimi başlıyor, milli muharip uçağımızı da hangardan çıkartıyoruz. Tasarım, üretim, montaj, yazılım testleri tamamen yerli imkanlarla geliştirilen İMC ve Türksat uydumuzu uzaya fırlatıyoruz. Uzaydaki toplam uydu sayımızı 10'a çıkarmış olacağız.

"TÜRKİYE'NİN GERÇEK POTANSİYELİNİ GÖSTERECEĞİZ"

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı da 2023'ün ilk çeyreğini evlerimizde kullanacağız. Daha çok müjdeyi 2023 yılında paylaşacağız. Türkiye'yi küçümseyenlere, milletimizi hafife alanlara ülkemizin son 20 yılda nereden nereye geldiğini bir kez daha göstereceğiz. Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağından istifade etmek yerine yabancı komiserlerden medet umanlara Türkiye'nin gerçek potansiyelini göstereceğiz. Bunu siz gençlerle beraber yapacağız.

"2023'TE BİRLİKTE YİNE BÜYÜK BİR ZAFERE İMZA ATACAĞIZ"

Göreve geldiğimizde Türkiye'ninbir numaralı sorunu terördü.Cudi'yi, Gabar'ı, Tendürek'i çökerttik mi? Çökerttik. Biileri de Suriye'ye turistik seyahat yapacakmış, biz inlerine giriyoruz, onlarsa terörle böyle mücadele ediyoruz. Gençler rehavet yok, inanacağız, çalışacağız, sandıklara sahip çıkacağız. Allah'ın izniyle yine 2023 seçimlerinde yine hep birlikte bir zafere imza atacağız.