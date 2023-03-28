Cumhurbaşkanı seçiminde milletvekili teklifi dışında 100 bin imza ile aday olma süreci 27 Mart Pazartesi günü sona erdi. Aday olmak için imza toplayan ve 100 bin imzaya ulaşıp seçimde aday olmaya hak kazanan aday adayları belli oldu.
Öte yandan Cumhur İttifakı milletvekilleri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı milletvekilleri tarafından da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı için aday gösterildi. İşte imza süreci sonrası 2023 Cumhurbaşkanı adayları...
100 BİN İMZA TOPLAYAN ADAYLAR VE TOPLADIKLARI İMZA SAYISI
Aday olmak için 11 aday 100 bin imza toplamak için YSK'ya başvurdu. İmza sürecine giren Cumhurbaşkanı aday adaylarının listesi ve topladıkları imza sayısı:
Muharrem İnce: 114 bin 661
Sinan Oğan: 111 bin 508
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 255
Doğu Perinçek: 27 bin 061
Yakup Türkal: 3 bin 137
Erkan Trükten: 2 bin 589
Tevfik Ahmet Özal: 1544
İrfan Uzun: 1263
Halil Murat Ünver: 538
Hilmi Özden: 478
Davut Turan: 122
İmza sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı.