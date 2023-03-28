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Cumhurbaşkanı seçiminde milletvekili teklifi dışında 100 bin imza ile aday olma süreci 27 Mart Pazartesi günü sona erdi. Aday olmak için imza toplayan ve 100 bin imzaya ulaşıp seçimde aday olmaya hak kazanan aday adayları belli oldu.

Öte yandan Cumhur İttifakı milletvekilleri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı milletvekilleri tarafından da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı için aday gösterildi. İşte imza süreci sonrası 2023 Cumhurbaşkanı adayları...

100 BİN İMZA TOPLAYAN ADAYLAR VE TOPLADIKLARI İMZA SAYISI

Aday olmak için 11 aday 100 bin imza toplamak için YSK'ya başvurdu. İmza sürecine giren Cumhurbaşkanı aday adaylarının listesi ve topladıkları imza sayısı:

Muharrem İnce: 114 bin 661

Sinan Oğan: 111 bin 508

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 255

Doğu Perinçek: 27 bin 061

Yakup Türkal: 3 bin 137

Erkan Trükten: 2 bin 589

Tevfik Ahmet Özal: 1544

İrfan Uzun: 1263

Halil Murat Ünver: 538

Hilmi Özden: 478

Davut Turan: 122

İmza sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer