Cumhurbaşkanı adayları ve siyasiler de oyunu kullandı

Şentop, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikle bütün seçmenler ve vatandaşlar için kolaylıklar dilediğini belirterek "Sükûnet içerisinde, kurallara uygun... Türkiye 110'a yakın seçim yaptı 1950'den beri... Olgunluk içerisinde geçiyor, ben takip ediyorum. Biz de oyumuzu kullandık; ben, iki kızım, eşim beraber... Memleketimiz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı olsun inşallah. Akşam da artık sonuçları takip edeceğiz, bekleyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oyumuzu kullandıktan sonra tabii söylenecek en değerli şey Türk demokrasisi için bugün sabah itibarıyla İçişleri Bakanımdan aldığım bilgilere göre de olaysız bir şekilde süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle aşka oylarını kullanıyorlar. Orada da bir sıkıntı yok. Temennim odur ki akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00’ye kadar oylarını kullanmaları Türk demokrasinin gücünü göstermesi bakımından çok önemlidir. Bütün sandık kurulları başkan ve üyelerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, sandığa gidip oy kullanan bütün seçmenlere teşekkür ederek, sevgi ve saygılarını sundu. Kılıçdaroğlu, "Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, inşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek." diye konuştu.

Oğan, bir gazetecinin "Heyecanlı mısınız?" sorusuna, "Heyecanlıyız tabii, olmaz mıyız?" yanıtını vererek, eşinin ise erken saatlerde oyunu kullandığını kaydetti. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden ve aile fotoğrafı çektiren Oğan çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.

MUHARREM İNCE: BUNLARI ORTAYA ÇIKARAN, MONTAJ YAPAN FETÖ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesinde 4617 no'lu sandıkta oylarını kullandı. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan İnce, kendisi ile ilgili yayınlanan kaset ve dekontların sahte olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bunların hepsinin sahte olduğunu, (videodaki) o kişinin ben olmadığımı, dekontların olmadığını Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Buna rağmen siz (basın mensupları) kaset komplosu falan diye yazıyorsunuz. Çok ayıp ediyorsunuz. Ortada bir iftira var. Ortada bir montaj var. O dekontlar gerçek değil. O videolar gerçek değil. Bunu Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Ortada bir terör örgütü var. FETÖ var. Bunu görmüyor musunuz? Lütfen haberlerinizi doğru yapınız. Kaset komplosu falan yok. Görüntüler İsrailli bir porno sitesinden alınmamış mı? Çok rica ediyorum bunu düzeltin. Haysiyetimle, şerefimle oynamayın. 17 kişi gözaltında. Arkasında terör örgütü var. Kendimi, onurumu, şerefimi Türk devletine emanet ettim ben. Ama bunları ortaya çıkaran, montaj yapan FETÖ. Bunu yayanların her birine dava açacağım."