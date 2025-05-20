Cumhur Genç mali tabloyu açıkladı!

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, alınan olağanüstü kongre kararının ardından Rüstemler Tesisleri'nde basın mensuplarının karşısına çıktı. Sezonu değerlendiren Genç, kulübün mali durumunu kamuoyuyla paylaşırken, kongre sürecine ilişkin net mesajlar verdi. 22 Eylül 2024 tarihinde göreve gelen yönetim kurulunun bugüne kadar; yerli futbolcu ödemeleri, yerli futbolcu transfere engel dosyalar, teknik edip ödemeleri, prim, personel ödemeleri, deplasman, maç ve tesis giderleri, vergi ve SGK ile birlikte yabancı futbolcu maaşı ve yabancı peşinat ödemelerinin toplam 197 milyon 240 bin TL olduğunu söyledi. Mevcut transfere engel yabancı futbolcu borçlarını da açıklayan Genç, Del Valle ve Dylan Saint Loise'nin 255 bin Euro, FIFA'da dosya halinde gözüken yetiştirme bedellerinin ise 235 bin 200 Euro olduğunu söyledi. Mevcut yabancı futbolcularının mayıs ve haziran ayı sonunda maaş ödemelerinin 465 bin Euro olduğunu açıklayan Genç, sezon sonu itibarıyla mevcut yerli futbolcu alacaklarının 15 milyon 447 bin TL olduğunu duyurdu.

"197 MİLYON KULÜBÜMÜZDEN YAPILAN ÖDEME"

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Cumhur Genç, sözlerine şöyle devam etti: "Transfere engel yabancı borçları, Del Valle'nin geçen sezon başında peşinatından kalan bir 90 bin Euro var. Dylan Saint Loise'in 165 bin Euro var toplam 255 bin Euro. Birde bu yetiştirme bedelleriyle alakalı bir sıkıntı yaşadık. Kemal Bayrak denen bir oyuncu vardı biz burada hiçbir oyuncuya para ödemedik ve buraya seçmelere gelmişti. Seçmelerde beğendik, devam etti sonrasında 1461'e gitti, bize kendi evraklarını getirmişti. Ama FIFA'da böyle bir şey çıktı, kulüpleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an 220 bin olarak görünen dosyayı 140 bin Euro'ya kadar indirdi arkadaşlar ve hala görüşüyorlar. Nicolas Pribag'tan 81 bin 300 Euro, Simon'dan 13 bin 900 Euro yetiştirme bedeli var. Şu an transfere engel olan bunlardan Del Valle ve Simon, toplam bu sene 490 bin Euro gibi bir ödeme çıkıyor. Yerli oyuncularımıza bu seneden kalan borç 15 Mayıs itibariyle 15 milyon 447 bin lira Sakaryaspor'dan alacağı var. Yabancı oyuncularımızın 30 Mayıs ve 30 Haziran maaş ödemeleri var bunun da toplamı 465 bin Euro ödenmesi gereken. Biz geldiğimizden beri yerli futbolculara 68 milyon 915 bin lira para ödemişiz. Yerli oyuncu transfere engel dosyalara 4 milyon 225 bin lira, 11 milyon 680 bin lira teknik ekip, prim ödemeleri 13 milyon 188 bin lira, personel ödemeleri 4 milyon 467 bin lira, deplasman giderleri 4 milyon 613 bin lira, maç giderleri 4 milyon 841 bin lira, tesis giderleri 3 milyon 779 bin lira, vergi ve SSK ödemeleri 16 milyon 467 bin lira ödedik. 9 ayda toplam 132 milyon 179 bin lira para ödemişiz. 9 aylık süreçte yabancılara ödenen maaşlar, 1 milyon 54 bin Euro, 167 bin Euro peşinattan kalan paralar, 211 bin 480 Euro'da transfere engel olan ve kapatılan dosyalar toplamda ise 1 milyon 432 bin 480 Euro ödemişiz. Toplam rakam 197 milyon kulübümüzden yapılan ödeme."

"SAKARYA'DA İSİMLER ÇOK BÜYÜK AMA..." Genç, "Bu ödemeler, yönetimin özverili çalışması ve Yusuf Alemdar'ın oluşturduğu kaynaklarla yapıldı. Bu paralar büyük paralar, biz finale giderken bir gece yaptık 15 milyon parayı zor topladık. Belediye başkanları Sakaryaspor'u sahipsiz bırakmıyor ama resmi olarak çıkış yapamadığı için kaynak oluşturmak zorunda kalıyor ve her iki tarafta yoruluyor. Kulübün bir geliri zaten yok 3 milyon lira taraftar cezası var, bilet hasılatı o kadar değil. Kombine çıkartıyoruz alınmıyor, loca desek satılmıyor, sattığımızı alamıyoruz. Sakarya'da isimler çok büyük ama içleri çok ufak ben bunu net görüyorum isimler dışarıdan büyük. Yaldızlı bir yağmur yağdığında o yaldız kazınıyor ve içleri bom boş olduğunu biz görüyoruz. Küsecek, yapacak bir şey yok Sakaryaspor'un yaşaması lazım. Bu şehirde herkes bir şey oldu ama bir Sakaryasporlu yapamadık nedense" diye konuştu. "GAYRETLERLE SAKARYASPOR AYAKTA KALIR" Genç, "Bizim formamızdaki reklam bedeli 7-8 milyon, Kocaelispor'un 250 milyon. Zor işler ama bir şey olmaz Sakaryaspor 1965'ten beri devam ediyor. 3 kere kayyuma kaldı, şu ana kadar kaosluk bir durum yok yine birileri gelir, yönlendirmelerle gayretlerle Sakaryaspor ayakta kalır. Bizden çok daha iyi yapacak insanlarda gelir buraya 5-6 seneden sonra işletme körlüğü denilen olay var kaybetmeyeceğim desende bir yerden sonra otomatiğe bağlanıyor. Sakaryaspor'u çok seven insanlar illaki gelecektir. Hep Sakaryaspor'un yanında olduk dışarıdan da yanında olmaya devam edeceğiz. Ama Sakaryaspor sahipsiz kalmaz" şeklinde konuştu.