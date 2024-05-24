Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 24 Mayıs il il namaz vakitleri
Cuma günü, İslamiyet için toplu ibadet günü olarak sayılır. Belirtilen şartları taşıyan Müslümanlar için namaz farzdır. Aynı zamanda Cuma namazı toplumsal beraberliği de sağlamanın anahtarlarından biridir. Peki, bugün Cuma namazı kaçta? İşte, 24 Mayıs İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir Cuma namazı vakitleri...
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Cuma namazı İslamiuet'te büyük bir öneme sahiptir. Kuran-ı Kerim'de yer alan Cuma suresinde şöyle denir, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alım-satımı bırakın. Bilseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 24 Mayıs İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir Cuma namazı vakitleri...
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24 MAYIS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 24 Mayıs Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.
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24 MAYIS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 24 Mayıs Cuma namazı saat 13.13'de kılınacak.
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24 MAYIS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 24 Mayıs Cuma namazı saat 12.50'de kılınacak.
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24 MAYIS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 24 Mayıs Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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