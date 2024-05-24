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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saat kaçta? 24 Mayıs Cuma 2024 Diyanet İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir il il Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 24 Mayıs il il namaz vakitleri

        Cuma günü, İslamiyet için toplu ibadet günü olarak sayılır. Belirtilen şartları taşıyan Müslümanlar için namaz farzdır. Aynı zamanda Cuma namazı toplumsal beraberliği de sağlamanın anahtarlarından biridir. Peki, bugün Cuma namazı kaçta? İşte, 24 Mayıs İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir Cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 07:38 Güncelleme: 24.05.2024 - 07:38
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        • 1

          Cuma namazı İslamiuet'te büyük bir öneme sahiptir. Kuran-ı Kerim'de yer alan Cuma suresinde şöyle denir, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alım-satımı bırakın. Bilseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 24 Mayıs İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir Cuma namazı vakitleri...

        • 2

          24 MAYIS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 24 Mayıs Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          24 MAYIS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 24 Mayıs Cuma namazı saat 13.13'de kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          24 MAYIS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 24 Mayıs Cuma namazı saat 12.50'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          24 MAYIS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 24 Mayıs Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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