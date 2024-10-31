Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 1 Kasım Cuma il il namaz vakitleri
Cuma namazı kılınışı ve saatlerine ilişkin araştırmalar arttı. Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin ayrıntıları hem de Cuma saatlerini merak ediyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 1 Kasım 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...
Cuma gününün gelişiyle cuma saati en çok araştırılan konular arasında yer alacak. İslam dünyasında büyük ve önemli bir yeri olan Cuma gününde Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatlerini haberimizde paylaştık. İşte 1 Kasım Cuma namazı vakitleri...
1 KASIM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 1 Kasım Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.
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1 KASIM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 1 Kasım Cuma namazı saat 13.00'da kılınacak.
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1 KASIM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 1 Kasım Cuma namazı saat 12.37'de kılınacak.
1 KASIM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 1 Kasım Cuma namazı saat 12.52'de kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.