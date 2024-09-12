Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? 13 Eylül 2024 il il cuma namazı saatleri
Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini yayımlamasının ardından, il il cuma namazı saatleri belli oldu. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler, bulunduğu ilde cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Farz namazlar arasında yer alan cuma namazı, camide cemaatle eda edilmektedir. İşte Diyanet ile 13 Eylül 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa il il cuma namazı vakitleri...
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Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farklılık gösterebilmektedir. Cuma namazına sayılı saatler kala, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" Sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İşte 13 Eylül 2024 Cuma namazı saatleri...
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13 EYLÜL İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 13 Eylül Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.
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13 EYLÜL İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 13 Eylül Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.
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13 EYLÜL ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 13 Eylül Cuma namazı saat 12.50'de kılınacak.
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13 EYLÜL BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 13 Eylül Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?
Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)
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Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.