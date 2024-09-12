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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 13 Eylül 2024 il il cuma namazı saatleri

        Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? 13 Eylül 2024 il il cuma namazı saatleri

        Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini yayımlamasının ardından, il il cuma namazı saatleri belli oldu. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler, bulunduğu ilde cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Farz namazlar arasında yer alan cuma namazı, camide cemaatle eda edilmektedir. İşte Diyanet ile 13 Eylül 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa il il cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 23:16 Güncelleme: 12.09.2024 - 23:16
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        • 1

          Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farklılık gösterebilmektedir. Cuma namazına sayılı saatler kala, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" Sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İşte 13 Eylül 2024 Cuma namazı saatleri...

        • 2

          13 EYLÜL İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 13 Eylül Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          13 EYLÜL İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 13 Eylül Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          13 EYLÜL ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 13 Eylül Cuma namazı saat 12.50'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          13 EYLÜL BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 13 Eylül Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 7

          NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

          Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

        • 8

          Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.

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