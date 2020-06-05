İşte cuma namazı kılınacak camiler

Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? sorusu koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2 buçuk ay sonra geçen hafta ilk kez camide Cuma namazı ibadetini yerine getirdikten sonra bu hafta da camiye gitmek isteyen vatandaşların gündeminde. Cuma namazının kılınacağı camiler, valiliklerin resmi internet siteleri üzerinden liste şeklinde duyuruldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cuma namazı kılınacak camilerle ilgili detaylar haberimizde.

CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER İSTANBUL

Cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların yer aldığı listeler Valiliğin "www.istanbul.gov.tr" internet sitesinde genel olarak, ilçe kaymakamlıklarının internet sitesinde ilçe bazlı yer alıyor. Listelerde camilerin kullanılabilir avlu/bahçe metrekaresi ve maksimum cemaat kapasitelerine de yer verildi. İstanbul'daki 3 bin 457 cami ve mescitten, 1923 cami ve mescit ile 264 mekanda cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemeler tamamlandı.

ANKARA'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Ankara Müftülüğü'nce, yeni tip koronavinüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte cuma namazı kılınacak yerlerin belirlendiği bildirildi. Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, kaymakamlıklar tarafından belirlenen, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerine uygun şekilde cuma namazı kılınabilecek camilerin avluları ve açık alanların listesine, "www.ankara.diyanet.gov.tr" adresinde yer verildiği belirtildi.

Buna göre, kentin önemli dini sembollerinden Kocatepe, Hacı Bayram ve Melike Hatun camilerinin yanı sıra birçok caminin avlusu ve bahçesi ile halı saha, pazar yeri ve imam hatip okullarının bahçeleri gibi açık alanlarda cuma namazı kılınabilecek.

İZMİR'DE 889 CAMİDE CUMA NAMAZI KILINACAK

Bin 800’den fazla cami olan İzmir’de, 889 alanda cuma namazı kılınacağı açıklandı. Çoğu cami bahçesi olan alanların dışında, bazı mahallelerde pazar yeri, okul bahçesi ve meydanlarda da cuma namazı eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi şehirde hangi camilerde cuma namazı kılınacağının listesini de resmi web sitesinden yayımladı.