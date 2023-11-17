Cuma mesajları Kasım 2023 özel! İşte en güzel kısa, dualı ve resimli Cuma mesajları
Cuma mesajları resimli paylaşımlarla sevdiklerinin gününü tebrik etmek isteyen inanalar tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Özellikle WhatsApp, Instagram ve Facebook üzerinden paylaşım yapacaklar için kısa, dualı ve resimli Cuma mesajları galerisini hazırladık. İşte tamamen ücretsiz ve telifsiz olarak indirip paylaşabileceğiniz kısa, dualı ve resimli Cuma mesajları...
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Resimli Cuma mesajları her hafta Cuma günü olduğu gibi bu hafta da sosyal platformalar üzerinden yakınlarının gününü tebrik edecek inaanlar tarafından araştırılıyor. Paylaşım yapacaklar için bu hafta da en güzel kısa, dualı ve resimli Cuma mesajları galerisini hazırladık. İşte tamamen ücretsiz ve telifsiz olarak indirip WhatsApp, Instagram, Facebook ve Twitter gibi platformalardan paylaşabileceğiniz Cuma mesajları...
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Bu mübarek Cuma gününde rabbim cümlemize ve cümle Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olsun.
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Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
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İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
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Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.
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İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
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İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.
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Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
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Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
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Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.
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Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
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Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun
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Cuma mesajları bugün sevdiklerinin Cuma gününü tebrik etmek isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle WhatsApp, Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden paylaşım yapacaklar resimli Cuma mesajlarını araştırıyor. Araştıanlar için en güzel, dualı ve resimli Cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte tamamen ücretsiz ve telifsiz indirip paylaşım yapabileceğiniz resimli Cuma mesajları..