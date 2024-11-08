Cuma günü, İslam'da çok önemli ve kutsal bir gündür. İslam dininde cuma gününün önemi ve anlamı, Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde özellikle vurgulanmıştır. Bu günde yapılan ibadetler ve dualar, diğer günlerden daha faziletli kabul edilir ayrıca Cuma günü yapılan duaların kabul olacağına inanılır. İşte, bu özel günde sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz veya sevdiklerinize yollayabileceğiniz mesajları bir araya getirdik. İşte, 8 Kasım 2024 en güzel Cuma mesajları...