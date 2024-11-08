8 Kasım Cuma mesajları: Resimli ve dualı Cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşın
Cuma günü İslamiyet'te 'bayram' olarak nitelendirilir. Cuma günleri edilen duaların ve tövbelerin kabul olacağına inanılır. Cuma günü, Müslümanların birbirleriyle selamlaşması, tebrikleşmesi, fakirleri gözetmesi ve hayırlı işler yapması teşvik edilmiştir. Cuma günü Müslümanlar arasındaki dayanışmayı ve kardeşliği güçlendirme fırsatıdır. İşte, bu günde sevdiklerinizin Cumasını kutlayabileceğiniz en güzel mesajları bir araya getirdik. İşte, 8 Kasım 2024 Hayırlı Cumalae mesajları...
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Cuma günü, İslam'da çok önemli ve kutsal bir gündür. İslam dininde cuma gününün önemi ve anlamı, Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde özellikle vurgulanmıştır. Bu günde yapılan ibadetler ve dualar, diğer günlerden daha faziletli kabul edilir ayrıca Cuma günü yapılan duaların kabul olacağına inanılır. İşte, bu özel günde sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz veya sevdiklerinize yollayabileceğiniz mesajları bir araya getirdik. İşte, 8 Kasım 2024 en güzel Cuma mesajları...
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HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI
Hayırlı Cumalar! Bu mübarek günün size ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.
Selam ve dua ile hayırlı cumalar. Bu mübarek günde, gönüllerimizden sevgi, dilimizden dua eksik olmasın. Yüce Rabbim, sağlık, huzur ve mutluluğu üzerimize yağdırarak, günahlarımızı bağışlasın. Bugün edilen dualar, yarınlarımızı güzelleştirsin inşallah.
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Hayırlı Cumalar! Bu mübarek günde dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun. Rabbim sağlık, huzur ve bereket versin.
Rabbim, bu mübarek cuma gününde, bizleri affına mazhar olan kullarından eyle. Dualarımızı, tövbelerimizi kabul buyur ve gönlümüze huzur, yuvamıza bereket ihsan eyle. Hayırlı cumalar dilerim, her şey gönlünüzce olsun.
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Cumanız mübarek olsun! Bu mübarek günün bereketiyle Rabbim gönüllerimize sükunet, ruhlarımıza huzur ihsan eylesin.
Cuma'nız mübarek olsun. Bugün Rabbimizin rahmeti, üzerimize sağanak sağanak yağsın. Kötü olan her şeyden korusun, hayırlı olan her ne varsa bizlere nasip etsin. Rabbim, bu mübarek günde tüm dualarımızı kabul buyursun, gönüllerimizi imanla doldursun.
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8 KASIM 2024 CUMA MESAJLARI
Hayırlı Cumalar! Dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul, hayatınız bereket dolu olsun. Rabbim bu mübarek günün hürmetine tüm dileklerinizi kabul etsin.
Hayırlı cumalar! Kalplerimiz, dualarla huzur bulsun. Rabbim, her zorluğu aşmada bizlere sabır ve güç versin. Bugün tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı dualar, sağlık ve huzur diliyorum. Rabbim, affediciliğini esirgemesin, rahmeti ve merhameti üzerimize olsun.
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Mübarek cuma günü vesilesiyle Rabbim, gönlünüzden geçen tüm hayırlı duaları kabul etsin. Sevdiklerinizle birlikte huzur dolu, bereketli bir gün geçirmenizi dilerim. Cumanız mübarek olsun.
Hayırlı cumalar diliyorum! Bugün Rabbim, dua edenlerin dualarını kabul etsin, gönüllerini ferahlatsın, dertlilere derman, hastalara şifa versin. Kırgınlıkları affa, kalplerdeki sıkıntıları huzura çevirsin. Bu mübarek gün, hepimize hayırlı kapılar açsın inşallah.
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Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu mübarek gün vesilesiyle dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm güzellikleri size nasip etsin. Hayırlı, huzurlu ve bereketli bir gün geçirmenizi dilerim.
Cuma gününüz mübarek olsun. Bugün, tüm İslam alemi için bir umut, bir arınma ve yeniden doğuş günüdür. Kalplerimizdeki sıkıntılar, üzüntüler bu mübarek günde ferahlığa dönüşsün. Rabbim, sağlıkla, huzurla, barışla dolu nice cumalar nasip etsin.
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CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Mübarek cuma gününün feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim, hayırlı kapılar açsın, sıkıntılarınızı gidersin, dualarınızı kabul etsin. Cumanız mübarek olsun.
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Rabbim bu Cuma gününde gönüllerimizi huzurla doldursun, sıkıntılarımızı gidersin. Hayırlı Cumalar, sağlık ve mutlulukla dolu bir hafta sonu dilerim.
Hayırlı Cumalar! Bugün Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul, kalpleriniz huzurla dolsun. Cuma günü, gönlünüzdeki tüm hayırlı dileklerin gerçekleşmesine vesile olsun. Rabbim, bizi affına mazhar olan, rahmetine kavuşan kullarından eylesin.
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Cuma günü geldi, kalpte sevgiyle, dualarla dolu, Rabbimizin rahmeti bizlerle olsun. Hayırlı Cumalar dilerim, gününüz aydınlık olsun.
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EN GÜZEL VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Cuma gününüz mübarek olsun! Bu özel günde dualarınız kabul olsun, kalbiniz huzur ve imanla dolsun. Hayırlı Cumalar!
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Cumanın huzuru, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Bu özel günün feyziyle tüm güzellikler sizinle olsun. Cumanız mübarek olsun.
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Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cumanın hayrı, huzuru ve bereketi evinize dolsun. Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.
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Hayırlı Cumalar! Allah, bu mübarek günde dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm güzellikleri yaşatsın.
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Rabbim, bu mübarek cuma gününde kalplerinizi huzurla, evlerinizi bereketle doldursun. Dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.
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Allah’ın rahmeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bu mübarek cuma günü, sevdiklerinizle birlikte hayırlara vesile olsun. Cumanız mübarek olsun.
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Hayırlı Cumalar! Gönüllerimize huzur, dualarımıza kabul ve hayatımıza bereket dolsun. Rabbim tüm güzellikleri nasip etsin.