Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem CUMA MESAJLARI 2025 | En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri ile dualı ve resimli Cuma mesajı

        Hayırlı Cumalar mesajları ile sözleri: En güzel, anlamlı Cuma mesajları

        Hayırlı Cumalar mesajları ile sözleri gündemdeki yerini aldı. Bu özel günde, milyonlarca kişi de sevdiklerine anlamlı mesajlar göndererek bu manevi atmosferi paylaşıyor. Siz de Cuma'nın bereketini paylaşmak istiyorsanız, dualı ve anlamlı mesaj önerilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en güzel, farklı ve resimli Cuma mesajları ile sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 19:32 Güncelleme: 08.08.2025 - 00:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri... Cuma gününde camilerde toplu ibadetler yapılırken, onlarca kişi sevdiklerine içten dileklerle mesajlar göndermeye şimdiden başladı. Siz de bu özel günün manevi havasını paylaşmak istiyorsanız, Cumanız mübarek olsun diyebileceğiniz en güzel sözleri sizin için haberimizde derledik. İşte Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri...

        • 2

          KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

          Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

          Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

        • 3

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

        • 4

          AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        • 5

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
          Hayırlı cumalar.

        • 6

          YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

          Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        • 7

          Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        • 8

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        • 9

          RESİMLİ CUMA MESAJLARI

          Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

        • 10

          Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        • 11

          EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

          Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        • 12

          İnkar edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı cumalar.

        • 13

          CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

          Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.

        • 14

          FARKLI CUMA MESAJI ÇEŞİTLERİ

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        • 15

          Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı nurlu cumalar.

        • 16

          Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan Putin açıklaması
        Donald Trump'tan Putin açıklaması
        Beşiktaş'tan İrlanda'da gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan İrlanda'da gövde gösterisi!
        "Beşiktaş'ın bu galibiyete ihtiyacı vardı!"
        "Beşiktaş'ın bu galibiyete ihtiyacı vardı!"
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        Tammy Abraham tarihe geçti!
        Tammy Abraham tarihe geçti!
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Morata, İtalya yolcusu!
        Morata, İtalya yolcusu!
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Habertürk Anasayfa