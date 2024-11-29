Ey Allah'ım! Sen bize tuba ağacının gölgesinde, Kevser havuzunun başında, peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ile birlikte muhabbet etmeyi nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi. Cumanız mübarek olsun.

Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya.

İki dua vardır ki, reddedilmez; o dua edenlerle Allah arasında bir perde yoktur;Biri, zulüm gören kişinin duası öbürü de mü"minin kardeşine gıyabında ettiği dua" Hayırlı Cumalar