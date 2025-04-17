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        Haberler Bilgi Gündem CUMA MESAJLARI 18 NİSAN 2025 | En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri ile dualı, resimli Cuma mesajı

        Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri

        Müslüman aleminde en kutsal günlerinden biri olan cuma, ibadetlerin yoğunlaştığı, duaların semaya yükseldiği özel bir gün olarak karşılanıyor. Camilerde hutbeler eşliğinde yapılan toplu ibadetlerin yanı sıra, milyonlarca insan sevdikleriyle anlamlı mesajlar paylaşarak bu mübarek günü kutluyor. Cuma'nın ruhunu yansıtan dualı, anlamlı ve farklı mesajları sizler için derledik. İşte Cumanız mübarek olsun diyebileceğiniz en güzel sözler ve mesajlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 18:37 Güncelleme: 17.04.2025 - 18:37
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        • 1

          Cuma mesajları ve sözleri... İslam dünyasında ayrı bir yeri olan cuma gününde camiler dolup taşarken eller dualar için semaya kalkar, kalpler iyilikle dolup taşar. Siz de bu özel günün bereketini sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsanız, en yeni ve anlamlı cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Cuma mesajları seçenekleri...

        • 2

          KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

          Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

          Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

        • 3

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

        • 4

          AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        • 5

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
          Hayırlı cumalar.

        • 6

          YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

          Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        • 7

          Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        • 8

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        • 9

          Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

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