14 Mart Cuma mesajları: Resimli ve dualı Cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşın
Cuma günü, İslamiyet'te büyük bir öneme sahiptir ve Müslümanlar için mübarek bir gün olarak kabul edilir. Bu gün, diğer günlerden üstün tutulmuş ve haftalık bir bayram olarak nitelendirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi'nin 9. ayetinde, Cuma namazının kılınması ve dünyevi işlerin bırakılarak Allah'ı anmaya yönelinmesi emredilmiştir. İşte, bu özel günde sevdiklerinizle veya sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları...
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Cuma günü, İslamiyet’te büyük bir öneme sahiptir. Cuma, Müslümanlar için bir bayram günü olarak kabul edilir ve bu gün yapılan ibadetlerin sevabının daha fazla olduğuna inanılır. Aynı zamanda Müslümanlar, Cuma gününü mübarek ve faziletli bir gün olarak kabul ettikleri için birbirlerini bu özel gün vesilesiyle kutlarlar. İşte, 14 Mart bugün sevdiklerinizin Cumasını kutlayabileceğiniz en güzel uzun, kısa, dualı ve en güzel Cuma mesajları...
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EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Hayırlı Cumalar! Bu mübarek günün rahmeti üzerinize olsun. Rabbim, gönlünüzü ferahlıkla, kalbinizi huzurla, hanenizi bereketle doldursun. Sıkıntılarınızı alsın, dualarınızı en güzel şekilde kabul etsin. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, bereketli bir ömür nasip etsin. Dualarımızın kabul olması dileğiyle, hayırlı Cumalar!
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Cumanız mübarek olsun! Bu güzel gün, affın ve merhametin kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların karşılıksız kalmadığı müstesna bir vakittir. Rabbim, her duanızı hayırlısıyla kabul etsin, gönlünüzdeki tüm güzel dilekleri gerçeğe dönüştürsün. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür geçirmenizi nasip etsin.
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Mübarek Cuma gününün bereketiyle Rabbim, kalplerimize huzur, hayatımıza güzellikler versin. Dualarımızı kabul eylesin, günahlarımızı affetsin, bizleri sevdiklerimizden ayırmasın. Geçmişimizin affına, geleceğimizin hayrına vesile olacak dualarımızı kabul buyursun. Bu güzel gün, tüm müminler için hayırlara vesile olsun. Hayırlı ve bereketli Cumalar!
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RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Rabbim, bu mübarek günün hürmetine kalbimize huzur, evimize bereket, işimize kolaylık, ömrümüze sağlık versin. Sıkıntılarımızı hafifletsin, dualarımızı en hayırlı şekilde kabul etsin. Sevdiklerimizle birlikte nice güzel günlere erişmeyi nasip eylesin. Kalplerimizi iman nuruyla doldursun, bizi doğru yoldan ayırmasın. Cumanız mübarek olsun!
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Cumanız mübarek olsun! Bugün duaların kabul olduğu, yüreklerin arındığı, huzurun arttığı bir gün. Rabbim, hepimize sağlık, mutluluk, bereket ve afiyet nasip etsin. Dualarımızı hayırlısıyla kabul buyursun. Sevdiklerinizle birlikte, sağlık ve huzur içinde bir ömür geçirmenizi dilerim. Her anınız güzelliklerle dolsun. Hayırlı ve bereketli Cumalar!
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Allah'ın rahmet kapıları sonuna kadar açıldığı bu mübarek günde, dualarınızda beni de unutmayın. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun. Gönlünüz huzur, yüreğiniz imanla dolsun.
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Mübarek Cuma günü rahmetiyle, bereketiyle, affıyla üzerimize olsun. Rabbim, gönüllerimizi huzurla, hanemizi bereketle doldursun. Geçmişimizi affetsin, geleceğimizi hayırlı kılsın. Kalbimize sabır, dilimize hikmet, hayatımıza huzur versin. Dua eden ellerimizi boş çevirmesin, tüm dualarımızı en güzel şekilde kabul etsin. Hayırlı Cumalar dilerim!
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Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu mübarek günü hepimiz için hayırlara vesile kılsın. Kalplerimizdeki sıkıntıları gidersin, umutlarımızı yeşertsin. Kötülüklerden, kazalardan, belalardan bizleri korusun. Sevdiklerimizle huzurlu bir hayat yaşamayı nasip etsin. Dualarımızı kabul, günahlarımızı af buyursun. Sağlık, mutluluk ve bereket dolu bir ömür dilerim.
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Bu mübarek günde duaların kabul olduğu, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı şu anlarda Rabbim gönlünüzden geçen her güzel dileği hayırlısıyla nasip etsin. Ruhunuza huzur, kalbinize ferahlık versin. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve afiyet içinde nice güzel günler yaşamanızı dilerim. Rabbim dualarınızı en güzel şekilde kabul eylesin. Hayırlı Cumalar!
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Cumanız bereketli, dualarınız kabul olsun! Rabbim, geçmişimizi affetsin, geleceğimizi hayırlı kılsın. Gönlümüze sabır, hayatımıza huzur, işlerimize kolaylık versin. Sevdiklerimizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereket dolu bir ömür geçirmemizi nasip etsin. Bu mübarek günün rahmeti üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar dilerim!
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Cumanız mübarek olsun! Rabbim, hayatınıza güzellik, kalbinize huzur, ömrünüze bereket versin. Dualarınızı kabul etsin, gönlünüzü darlıktan kurtarsın. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve hayırlı bir ömür geçirmenizi nasip eylesin. Bugün edilen duaların kabul, günahların affedildiği bir gün olsun. Mübarek Cuma’nız hayırlara vesile olsun.
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Hayırlı Cumalar! Bugün dualarımızın kabul, gönlümüzün huzur dolu olması dileğiyle… Rabbim tüm güzellikleri hayatımıza dahil etsin.
Mübarek Cuma günü bereketiyle, rahmetiyle, affıyla üzerimize olsun. Rabbim dualarımızı kabul, ömrümüzü hayırlı eylesin. Hayırlı Cumalar!
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Cuma’nız mübarek olsun! Gönlünüzden geçen her güzel dua, huzura vesile olsun. Rabbim tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve bereket versin.
Cumanız mübarek olsun! Bu mübarek gün, ruhumuza şifa, kalbimize huzur getirsin. Rabbim dualarımızı en hayırlı şekilde kabul etsin.
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Rabbim, bu mübarek günde tüm güzellikleri üzerimize yağdırsın. Gönlünüzden geçen her hayırlı dilek gerçek olsun. Hayırlı Cumalar!
Cuma günü hürmetine, kalbinize ferahlık, gönlünüze huzur, evinize bereket dolsun. Rabbim, affolunan kullarından eylesin. Cumanız mübarek olsun!
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Hayırlı Cumalar! Rabbim, dualarınızı kabul etsin, gönlünüzü her daim aydınlatsın. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur dolu bir ömür nasip etsin.
Bu mübarek günde kalbiniz huzur, haneniz bereket, ömrünüz sağlık ve mutlulukla dolsun. Dualarınız kabul olsun. Cumanız mübarek olsun!
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Cumanız bereketli olsun! Rabbim, geçmişimizi affetsin, geleceğimizi hayırlı kılsın. Her anımızı rahmetiyle, lütfuyla güzelleştirsin.
Mübarek Cuma’nın hürmetine Rabbim tüm sıkıntılarınızı gidersin, gönlünüze mutluluk versin ve dualarınızı kabul buyursun. Hayırlı Cumalar!