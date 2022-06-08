'Cuma İş Çıkışı' Ceylan Ertem konseri

İş Sanat'ın İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde ücretsiz düzenlediği 'Cuma İş Çıkışı' konserleri 10 Haziran'da sanatçı Ceylan Ertem'in “Sezen Aksu Tribute” konseri ile devam edecek.



Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan ve geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören İş Sanat'ın 'Cuma İş Çıkışı' konserlerinde bu haftanın konuğu Ceylan Ertem olacak. Ertem 10 Haziran Cuma akşamı İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde ücretsiz düzenlenecek olan konserde Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkılarını seslendirecek. Cuma İş Çıkışı konserleri bu sezon da saat 18.00’de başlayacak.

17 Haziran’da “Cuma İş Çıkışı”nda ise İzmir Kültürpark’ta 70’li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüz müziği ile tekrar düzenleyerek sunan Hey! Douglas sahne alacak. 18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlik, 19.00’da konser ile devam edecek.