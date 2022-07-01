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Cuma hutbesi konusu belli oldu! 1 Temmuz 2022 Diyanet Cuma hutbesini yayınladı: Bu hafta Cuma hutbesi konusu ne?

Diyanet Cuma hutbesini yayınladı! 1 Temmuz Cuma hutbesi konusu belli oldu!

Her hafta farklı konularda ele alının Cuma hutbesinin bu haftaki konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Mübarek Cuma gününü ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar, Cuma hutbesini dinlemek için camilere akın edecekler. İşte, 1 Haziran Cuma hutbesi konusu…

01.07.2022 - 10:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • 1 Temmuz Cuma hutbesi konusu belli oldu. İçinde pek çok öğüt bulunduran Cuma hutbesi her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanıyor. Bu hafta hutbenin konusu “Ahiret Günü ve Hesap Verme Bilinci” olarak belirlendi. İşte, 1 Temmuz 2022 Cuma hutbesi…

  • 1 TEMMUZ CUMA HUTBESİNİN KONUSU: AHİRET GÜNÜ VE HESAP VERME BİLİNCİ

    Muhterem Müslümanlar!

    Ensar’dan bir sahabi gelerek Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e selam verdi ve şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resûlü! En faziletli mümin kimdir?” Peygamberimiz, “Ahlak bakımından en güzel olandır” buyurdu. Gelen kişi “Peki, en akıllı mümin kimdir?” diye tekrar sordu. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyurdu: “Müminlerin en akıllıları, ölümü en çok hatırlayanlar ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananlardır.”

  • Aziz Müminler!

    Cenâb-ı Hak, insana iki hayat bahşetmiştir. Bunlardan ilki içinde yaşadığımız imtihan dünyasıdır. Bu dünya hayatı ölümle birlikte sona erer ve ahiret hayatı başlar. Ölüm asla bir yok oluş değil, ebedi hayata geçişin ilk kapısıdır. Ölüm, geri dönüşü olmayan bir geçittir. Artık insan, tekrar dünyaya dönüp salih ameller işlemeyi ne kadar arzu etse de bu mümkün olmayacaktır.  Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, ‘Rabbim! Beni geri gönder de, geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım’ der. Hayır! Onun söylediği bu söz, boş laftan ibarettir...”

  • Kıymetli Müslümanlar!

    Kıyamet mutlaka kopacak, yaşadığımız dünya hayatı bitecek ve sonsuz ahiret hayatı başlayacaktır. İlahi kudretin iradesiyle insanlar yeniden dirilecek, mahşerde toplanacak ve mizan kurulacaktır. İşte o gün, hesap verme günüdür.

  • O gün, dünya hayatına ait gizli aşikâr, iyi kötü bütün niyetler ve davranışlar ortaya dökülecek ve herkes şu ilahi nidaya muhatap olacaktır:

    اِقْرَأْ كِتَابَكَۜ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَس۪يباًۜ     

    “Oku şimdi amel defterini! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter!”

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