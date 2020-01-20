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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor.

Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

Çukur bu akşam 3. sezonun 17. bölümüyle ekrana gelecek. Mahsun ve Yücel’i de yanına alan Çağatay, Yamaç’ın son hamlesinin üstüne bu kez başka bir Koçovalı’yla görüşecek. Selim’i kendi tarafına çekmeye çalışan Çağatay’a Selim’in vereceği cevap merak konusu olacak.

Bir yandan Yamaç’ın saldırılarını durdurmaya çalışan Selim, diğer yandan aileyi ve mahalleyi korumaya çalışacak. Bunun için yardım isteyeceği kişi herkesi şaşırtacak.Yamaç, hız kesmeden hamlelerine devam ederken yaşanacak bir kayıp onu derinden sarsacak.

Selim, Yamaç’ın sakladığı şeyi öğrenmek için onunla yüzleşecek, iki kardeş arasında yaşanan duygu yüklü hesaplaşma ekran başındakileri derinden etkileyecek. Büyük sırrı bilen Vartolu ise Yamaç’ın karşısına çıkmak için hazırlanacak. Çağatay’ın yapacağı acımasız planı karşısında Yamaç, ölümle burun buruna gelecek.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 3. sezon 17. bölüm tanıtımları: