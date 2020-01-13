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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor.

Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

Çukur bu akşam 3. sezonun 16. bölümüyle ekrana gelecek. Çağatay Erdenet’in oyuna girmesiyle birlikte kartlar yeniden dağıtılacak.

Yamaç’ın Çağatay karşısında ne yapacağı merak konusuyken Yamaç’tan önce davranan Azer herkesi şaşırtacak. Gizemli Erdenet ailesini en iyi tanıyan Efsun, Çağatay’ın sürpriz ziyaretiyle köşeye sıkışacak. Bir yandan yeni düşmanlarıyla baş etmenin yolunu arayan Koçovalılar bir yandan da Karaca’yı Azer’in evinden almaya çalışan Cumali’yi sakinleştirecek.

Karaca’nın Cumali’nin karşısında durduğu anlar nefesleri kesecek. Vartolu’nun Türkiye’ye dönmeye çalışırken tanıştığı bir isim geçmişle ilgili yeni sorular doğuracak.

Uzun bir maceranın sonunda babasının katilini öğrenen Vartolu’nun tepkisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 3. sezon 16. bölüm tanıtımları: