06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çukur neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman? soruları dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Heyecanın durmak bilmediği ve SHOW TV'nin fenomenleşen dizisi Çukur'da Çağatay rolüyle diziye dahil olan Nejat İşler tansiyonu iyice yükseltmişti. İşte Çukur ile ilgili detaylar...
ÇUKUR NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yeni yılın ilk haftalarında kanallar yeni reklam anlaşmaları yaptıkları için dizilerin yeni bölümleri de yayınlanmıyor. Çukur'da yeni bölümü yayınlanmayan diziler arasında yer alıyor. Yılbaşından bu yana dizilerin yeni bölümü yayınlanmıyor. Ancak önümüzdeki hafta yeni bölümlerin ekranlara gelmesi bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yok ancak Çukur'un da 13 Ocak'ta yeni bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor.
ÇUKUR 82. SON BÖLÜM
Mahsun’un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç’ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun’u affedip affetmeyeceği merak konusu olacak. Cumali kendine geldikten sonra karşılaşacağı tehlikede yanında yine Damla’yı bulacak. Vartolu Almanya’daki macerasında sona yaklaşırken peşinde olduğu şeyi sonunda elde edecek. Karaca ve Azer’in kapışmaları izleyenleri ekrana kilitleyecek. Azer’in eli kolu bağlıyken ipleri eline alan Efsun harekete geçecek. Ancak Koçovalılar, Efsun’un bu adımına cesur bir hamleyle karşılık verecek. Karşısında duran herkesi Çukur’un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başaran Yamaç, bu kez kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulacak.
ÇUKUR 82. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
NEJAT İŞLER, ÇAĞATAY ROLÜ İLE ÇUKUR'U YOK ETMEYE GELDİ
Dün akşamki bölümle ‘Çukur’un kadrosuna katılan Nejat İşler, sürpriz bir karakteri canlandıracak. Başarılı oyuncu güçlü bir ailenin ortanca oğlu Çağatay Erdenet rolüyle hikayeye dahil olacak. Çukur’u yok etmek için harekete geçecek olan Çağatay, Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelirken Çukur’da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak. Dün akşamki bölümde de Çağatay ile Yamaç'ın karşı karşıya geldiği final sahnesi nefesleri kesti.
ÇUKUR 3. SEZON 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyor. Ancak henüz Çukur 3. sezon 16. yeni bölüm fragmanı yani 83. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 6 OCAK 2020 PAZARTESİ
18.45 Show Ana Haber
20.00 Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) ‘Yabancı Sinema’
22.30 Çukur (Tekrar)
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