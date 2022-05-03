Belediye başkanının çiftlik evinden hırsızlık

DHA

Olay, 1 Mayıs gecesi Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi´nde meydana geldi. Sabah saatlerinde kardeşi Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin´in çiftlik evine gelen Kazım Çetin, içerideki 2 televizyon, 2 bilgisayar, cep telefonu ve battaniyelerin çalındığını fark edip polise haber verdi.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, adrese sevk edildi. Polisin yaptığı çalışmada evin kapı ve pencerelerinde zorlama olmadığı belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri evde parmak izi çalışması yaptı, güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye aldı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Başkan Çetin´in kuzeni İhsan Gülmez, arife günü evden ayrıldıklarını ve döndüklerinde hırsızlık olayını fark ettiklerini söyleyerek, "Geldiğimizde telefon, bilgisayar ve televizyonun çalındığını gördük. Polise haber verdik, araştırma sürüyor" diye konuştu.