Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik Çukurca ilçesi Kazan Mahallesi'nde ve kırsal alanında operasyon düzenledi.

BİR TERÖR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, 3 RPG-7 mühimmatı, 6 roket sevk fişeği, 2 Mavzer piyade tüfeği, 4 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda piyade tüfeği fişeği, 15 kilogram TNT kalıbı, 85 Doçka mühimmatı, 7 AK-47 Kalaşnikof şarjörü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilirken, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan bir kişi gözaltına alındı. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.